Atp Halle 2022: vincono Tsitsipas, Auger-Aliassime, Kyrgios e Hurkacz. Ok Griekspoor (Di martedì 14 giugno 2022) Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime, Nick Kyrgios e Hubert Hurkacz hanno superato il primo turno dell’Atp 500 di Halle 2022. Prestazioni autorevoli dei tennisti citati, in evidenza in questa settimana tedesca, tutte autorevoli in quanto da assoluti favoriti. Il greco ha domato un Benjamin Bonzi particolarmente ispirato in tre set, soffrendo e non poco l’ampio bagaglio tecnico del francese; il transalpino, infatti, dopo aver perso il tie-break del primo parziale, ha dominato l’ellenico con un tennis aggressivo, perennemente offensivo e concreto. Tsitsipas ha però rimesso le cose al proprio posto nel terzo e decisivo frangente, chiudendo sul 7-6(1), 1-6, 6-3 grazie anche alla determinazione che lo contraddistingue nei momenti clou. L’erba non ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Stefanos, Felix, Nicke Huberthanno superato il primo turno dell’Atp 500 di. Prestazioni autorevoli dei tennisti citati, in evidenza in questa settimana tedesca, tutte autorevoli in quanto da assoluti favoriti. Il greco ha domato un Benjamin Bonzi particolarmente ispirato in tre set, soffrendo e non poco l’ampio bagaglio tecnico del francese; il transalpino, infatti, dopo aver perso il tie-break del primo parziale, ha dominato l’ellenico con un tennis aggressivo, perennemente offensivo e concreto.ha però rimesso le cose al proprio posto nel terzo e decisivo frangente, chiudendo sul 7-6(1), 1-6, 6-3 grazie anche alla determinazione che lo contraddistingue nei momenti clou. L’erba non ...

