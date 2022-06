Andrea Maffezzoni capo dell’area Finanza di Mps

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 giugno 2022) Il Cda della Banca Monte dei Paschi di Siena delibera all’unanimità la nomina diquale nuovo chief Financial officer. Carica che ricoprirà con effetto immediato.assume l’incarico a seguito delle dimissioni di Giuseppe Sica per motivi personali. Il manager vanta una lunga carriera in UniCredit, iniziata nel 1998. Ricopre diverse posizioni fino alla nomina, nell’aprile del 2017, a head of Strategy and M&A. L'articolo proviene da Ildenaro.it.