Alla destra Genova e Palermo. Meloni sorpassa Salvini (Di martedì 14 giugno 2022) Il risultato più eclatante è, su tutti, uno: Giorgia Meloni è la leader del centrodestra. Un sorpasso visibile e clamoroso su Matteo Salvini. Dall'altra il Pd di Enrico Letta tiene ancora (è, di fatto, primo partito in Italia stando ai risultati), mentre per il Movimento cinque stelle sono scattate le sirene di Allarme più che rosso. Elezioni comuni, il risultato più eclatante è, su tutti, uno: Giorgia Meloni è la leader del centrodestra Questo, in sintesi, il quadro che emerge dalle elezioni amministrative di ieri. Un dato che, ovviamente, non può essere generalizzato ma che al contempo è anche indicatore su scala nazionale del gradimento dei singoli partiti. Ma a questo punto andiamo a vedere cosa è emerso dalle urne. Quando scriviamo quest'articolo lo spoglio è ancora in corso ma ...

