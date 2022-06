Acea: Stellantis lascia e presenta il Freedom of Mobility Forum (Di martedì 14 giugno 2022) Stellantis dice addio ad Acea e, allo stesso tempo, annuncia che dal 2023 partirà il Freedom of Mobility Forum. Si tratta di un evento che verrà organizzato ogni anno e che accoglierà esperti e addetti ai lavori che sappiano “affrontare e risolvere i problemi della mobilità pulita, sicura e conveniente per la società a fronte Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022)dice addio ade, allo stesso tempo, annuncia che dal 2023 partirà ilof. Si tratta di un evento che verrà organizzato ogni anno e che accoglierà esperti e addetti ai lavori che sappiano “affrontare e risolvere i problemi della mobilità pulita, sicura e conveniente per la società a fronte

Pubblicità

stebaraz : Stellantis si mette nell'angolo e lascia ACEA. Campioni nella battaglie di retroguardia. - gigibeltrame : Stellantis lancia il Freedom of Mobility Forum e lascia ACEA #digilosofia - torinoggi : Stellantis lascia Acea e lancia Freedom of Mobility Forum - MotoriSuMotori : Stellantis lascia ACEA e dà vita al Freedom of Mobility Forum - - alex_chicchi : RT @OfferteLavoroTO: Stellantis lascia Acea e lancia Freedom of Mobility Forum -