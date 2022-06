Volano 'gli stracci' nel fronte del 'sì' sulle cause del flop del referendum (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Avvocati contro avvocati e radicali contro l'Unione delle Camere Penali Italiane. Dopo il fallimento dei referendum sulla giustizia, c'è molta inquietudine tra chi ha sostenuto il sì ai cinque quesiti rimasti molto lontani dal quorum. L'affondo dell'Unione Camere Penali Ad attaccare per primo è stato l'organo di rappresentanza presieduto da Gian Domenico Caiazza che, in una nota diffusa già ieri sera, ha parlato “dell'assurdità di un' iniziativa referendaria appaltata a una forza politica in esclusiva, su quesiti scelti e scritti senza interpellare nessun soggetto politico, associativo, accademico, culturale tradizionalmente vicino al patrimonio delle idee liberali della giustizia”. E oggi sta arrivando la risposta, indignata, dei radicali e degli avvocati che non condividono l''epigrafe' alla consultazione incisa dall'Unione. "Il metodo radicale è andare con chiunque, anche ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Avvocati contro avvocati e radicali contro l'Unione delle Camere Penali Italiane. Dopo il fallimento dei referendum sulla giustizia, c'è molta inquietudine tra chi ha sostenuto il sì ai cinque quesiti rimasti molto lontani dal quorum. L'affondo dell'Unione Camere Penali Ad attaccare per primo è stato l'organo di rappresentanza presieduto da Gian Domenico Caiazza che, in una nota diffusa già ieri sera, ha parlato “dell'assurdità di un' iniziativa referendaria appaltata a una forza politica in esclusiva, su quesiti scelti e scritti senza interpellare nessun soggetto politico, associativo, accademico, culturale tradizionalmente vicino al patrimonio delle idee liberali della giustizia”. E oggi sta arrivando la risposta, indignata, dei radicali e degli avvocati che non condividono l''epigrafe' alla consultazione incisa dall'Unione. "Il metodo radicale è andare con chiunque, anche ...

