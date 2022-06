Ultime Notizie – Borsa e spread, perché non si allenta la tensione (Di lunedì 13 giugno 2022) Non si fermano le tensioni in Borsa e sui titoli di Stato italiani. L’onda lunga delle decisioni della Bce, in attesa di quelle della Fed, continua a spingere al ribasso Piazza Affari, arrivata a cedere il 3%, chiudendo a -2,79%, e a far salire lo spread tra Btp e Bund, che raggiunge i 245 punti base, ritoccando i massimi da oltre due anni. Il rendimento del Btp a 10 anni è salito di 25 punti base e ha superato la soglia del 4%, aggiornando i livelli più alti dalla fine del 2013. Sono numeri che segnalano tutta la fragilità del sistema italiano, esposto alle fluttuazioni dei mercati, e anche alla speculazione, a causa dell’alto debito pubblico. Restano sul tavolo anche le polemiche per le scelte della Bce, guidata da Christine Lagarde. Quelle della Lega, di Matteo Salvini, che a caldo si era spinto a parlare di “attacco all’Italia”, assumono una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Non si fermano le tensioni ine sui titoli di Stato italiani. L’onda lunga delle decisioni della Bce, in attesa di quelle della Fed, continua a spingere al ribasso Piazza Affari, arrivata a cedere il 3%, chiudendo a -2,79%, e a far salire lotra Btp e Bund, che raggiunge i 245 punti base, ritoccando i massimi da oltre due anni. Il rendimento del Btp a 10 anni è salito di 25 punti base e ha superato la soglia del 4%, aggiornando i livelli più alti dalla fine del 2013. Sono numeri che segnalano tutta la fragilità del sistema italiano, esposto alle fluttuazioni dei mercati, e anche alla speculazione, a causa dell’alto debito pubblico. Restano sul tavolo anche le polemiche per le scelte della Bce, guidata da Christine Lagarde. Quelle della Lega, di Matteo Salvini, che a caldo si era spinto a parlare di “attacco all’Italia”, assumono una ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Miti_Vigliero : Ex presidente Gazprom Bank Russia si arruola contro Putin @sole24ore - Mattb973 : @mattegeo @EarthquakeTenta @marcocappato No no, tranquillo non le contrabbandano più le sigarette.… - RINOMUSCATO : RT @sole24ore: ?? La Russia accoglie «con favore» gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina e sostiene un dialogo o… - CorriereCitta : Esce di casa con l’auto e si imbottisce di sonniferi. ‘Voglio morire’, poi l’ultimo messaggio alla moglie -