Ucraina | i civili passati nei campi di filtraggio | ' Spogliati | picchiati e lasciati a morire di freddo'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Amnesty International accusa la Russia di crimini di guerra, affermando che centinaia di civili sono mort… - amnestyitalia : ?? A Kharkiv le forze russe hanno bombardato incessantemente aree residenziali. Usate anche bombe a grappolo 9N210/9… - Corriere : Severodonetsk, Kiev teme l’attacco finale nelle prossime ore. Timori per i civili intrappolati - DmitryEvic : RT @LoScappatDiCasa: #Donetsk, l'artiglieria#Ucraina torna a colpire i civili. Colpi da 155 mm sono caduti su un mercato in un distretto de… - kaede75 : RT @globalistIT: -

Dall'inizio dell'invasione russa dell', circa 20 mila ucraini sono entrati nell'ex repubblica sovietica. Non riuscendo a fuggire dalle città occupate come Mariupol e Kherson verso ovest del ...In questi mesi di guerra la regione orientale dell'è stata pesantemente bombardata. Ad essere colpiti - di proposito - non solo obiettivi politico - militari ma anche, come edifici ...Il processo di solito termina in due modi: “O si ‘supera l'interrogatorio e si riceve un piccolo pezzo di carta timbrato con la data del ‘filtraggio’ e la firma dell'ufficiale supervisore, oppure si v ...Nell'inchiesta Amnesty mette in fila numerose prove dell'uso ripetuto da parte russe di bombe a grappolo 9N210/9N235 e di mine a frammentazione, le une e le altre vietate da trattati internazionali a ...