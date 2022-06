The Staircase: il dramma di una famiglia (Di lunedì 13 giugno 2022) “There is no truth without lies” recita la tagline del manifesto americano di The Staircase, miniserie HBO in otto episodi disponibile su Sky Atlantic e Now Tv dallo scorso 8 giugno. La serie true crime, ispirata ad un fatto di cronaca reale e su cui era già stata fatta una docuserie in Francia per Netflix una decina di anni fa, segue le vicende di Michael Peterson, scrittore con ambizioni politiche che vive a Durham – North Carolina – insieme alla seconda moglie Kathleen e a una grande famiglia allargata. L’uomo una sera chiama il 911 perché trova la moglie riversa infondo alle scale in un lago di sangue. La donna è ancora viva ma quando arrivano i soccorsi è già deceduta. Qualcosa non torna però nella dinamica dell’incidente, le ferite sono troppe e così pure il sangue presente sulla scena e Micheal viene incriminato per omicidio. Da quel momento ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 giugno 2022) “There is no truth without lies” recita la tagline del manifesto americano di The, miniserie HBO in otto episodi disponibile su Sky Atlantic e Now Tv dallo scorso 8 giugno. La serie true crime, ispirata ad un fatto di cronaca reale e su cui era già stata fatta una docuserie in Francia per Netflix una decina di anni fa, segue le vicende di Michael Peterson, scrittore con ambizioni politiche che vive a Durham – North Carolina – insieme alla seconda moglie Kathleen e a una grandeallargata. L’uomo una sera chiama il 911 perché trova la moglie riversa infondo alle scale in un lago di sangue. La donna è ancora viva ma quando arrivano i soccorsi è già deceduta. Qualcosa non torna però nella dinamica dell’incidente, le ferite sono troppe e così pure il sangue presente sulla scena e Micheal viene incriminato per omicidio. Da quel momento ...

