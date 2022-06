Sul palco del centrodestra di Padova si prende in giro il sindaco che parla a fatica per un ictus | VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) Un episodio vergognoso quello avvenuto sul palco organizzato dal centrodestra a Padova lo scorso 10 giugno in occasione della chiusura della campagna elettorale in vista delle amministrative. La coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini chiama a raggiungerla Francesco Peghin, candidato sindaco della coalizione, e un ospite, Antonio Ludovico Dodi, della Lega, candidato nel 2017 con Massimo Bitonci nella lista Veneto Libertà. Quest’ultimo si lancia in un’imitazione del sindaco uscente, Sergio Giordani, accentuando il suo modo di parlare difficoltoso dovuto a un ictus che lo ha colpito cinque anni fa proprio durante la campagna elettorale. Gardini è stato seguito da logopedisti e attori per migliorare nel linguaggio dopo l’episodio. Sul ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Un episodio vergognoso quello avvenuto sulorganizzato dallo scorso 10 giugno in occasione della chiusura della campagna elettorale in vista delle amministrative. La coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini chiama a raggiungerla Francesco Peghin, candidatodella coalizione, e un ospite, Antonio Ludovico Dodi, della Lega, candidato nel 2017 con Massimo Bitonci nella lista Veneto Libertà. Quest’ultimo si lancia in un’imitazione deluscente, Sergio Giordani, accentuando il suo modo dire difficoltoso dovuto a unche lo ha colpito cinque anni fa proprio durante la campagna elettorale. Gardini è stato seguito da logopedisti e attori per migliorare nel linguaggio dopo l’episodio. Sul ...

