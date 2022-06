Sanremo 2023: ecco il regolamento (Di lunedì 13 giugno 2022) Amadeus Nessuno scossone. Amadeus conferma le linea guida del regolamento che ha caratterizzato il Festival di Sanremo lo scorso anno. La novità è l’anticipo rispetto ai tempi, con cui è stato diramato, che permetterà di avere una preparazione più lunga “per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, racconta il conduttore e direttore artistico. Anche in questa edizione si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. Le canzoni in gara dei 25 Campioni saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla Giuria della ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 giugno 2022) Amadeus Nessuno scossone. Amadeus conferma le linea guida delche ha caratterizzato il Festival dilo scorso anno. La novità è l’anticipo rispetto ai tempi, con cui è stato diramato, che permetterà di avere una preparazione più lunga “per trasferire dal palco dell’Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati”, racconta il conduttore e direttore artistico. Anche in questa edizione si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti diGiovani che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. Le canzoni in gara dei 25 Campioni saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla Giuria della ...

