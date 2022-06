Salvini in fuga dal flop dei referendum, così Matteo ha rinnegato la battaglia della Lega sulla sicurezza (Di lunedì 13 giugno 2022) Matteo Salvini, come suo solito, scappa. Il leader leghista nel suo scomposto attacco alla magistratura – così come gli ha insegnato il suo nume tutelare Silvio Berlusconi – non riesce a non mostrare tutta la sua vigliaccheria. L’ex cavaliere almeno si batteva mettendoci la faccia, apparendo in lotta a mani nude (anche se le sue “mani nude” sono soldi, televisioni e numerosi politici al soldo), Matteo Salvini invece non trova nemmeno la serotonina per presentarsi in conferenza stampa a commentare il referendum meno partecipato di sempre in cui il 20,9% peggiora il precedente record negativo (il 23,3% alla consultazione sulla legge elettorale nel 2009) e riesce a collezionare anche una sostanziale percentuale di No. Matteo Salvini in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022), come suo solito, scappa. Il leader leghista nel suo scomposto attacco alla magistratura –come gli ha insegnato il suo nume tutelare Silvio Berlusconi – non riesce a non mostrare tutta la sua vigliaccheria. L’ex cavaliere almeno si batteva mettendoci la faccia, apparendo in lotta a mani nude (anche se le sue “mani nude” sono soldi, televisioni e numerosi politici al soldo),invece non trova nemmeno la serotonina per presentarsi in conferenza stampa a commentare ilmeno partecipato di sempre in cui il 20,9% peggiora il precedente record negativo (il 23,3% alla consultazionelegge elettorale nel 2009) e riesce a collezionare anche una sostanziale percentuale di No.in ...

