Roma, ‘bastona a sangue il suo cane’ ma viene assolto: “Non riporta lesioni” (Di lunedì 13 giugno 2022) Ogni giorno arrivano sempre più segnalazioni di cani maltrattati. Alcuni vengono abbandonati, altri picchiati, altri ancora nascono in una “famiglia” che non sa cosa sia l’amore. E iniziano le torture. Come se l’animale fosse un oggetto, come se non sentisse o provasse niente. Purtroppo, questa è una nuova storia che ha gli stessi particolari. Un padrone, violento, che bastona, a sangue, il suo cane. E molte volte, questo tipo di crimini non è neanche riconosciuto. Poiché l’animale non ha voce in capitolo, sono tante le situazioni, drammatiche, che continuano ad esistere senza che nessuno possa fare niente. La storia Come riporta ilMessaggero, il protagonista di questa storia è un uomo che, nel cuore della notte, avrebbe bastonato a sangue il suo cane, Tango. A raccontarlo, il suo vicino di casa che nel mezzo della notte avrebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) Ogni giorno arrivano sempre più segnalazioni di cani maltrattati. Alcuni vengono abbandonati, altri picchiati, altri ancora nascono in una “famiglia” che non sa cosa sia l’amore. E iniziano le torture. Come se l’animale fosse un oggetto, come se non sentisse o provasse niente. Purtroppo, questa è una nuova storia che ha gli stessi particolari. Un padrone, violento, che bastona, a, il suo cane. E molte volte, questo tipo di crimini non è neanche riconosciuto. Poiché l’animale non ha voce in capitolo, sono tante le situazioni, drammatiche, che continuano ad esistere senza che nessuno possa fare niente. La storia ComeilMessaggero, il protagonista di questa storia è un uomo che, nel cuore della notte, avrebbe bastonato ail suo cane, Tango. A raccontarlo, il suo vicino di casa che nel mezzo della notte avrebbe ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, ‘bastona a sangue il suo cane’ ma viene assolto: “Non riporta lesioni” - ang777771 : RT @itsmeback_: La crisi economica colpisce duramente l'Italia. La polizia di Mario Draghi bastona a Roma i pescatori affamati che non sann… - Vasco_pisa : RT @itsmeback_: La crisi economica colpisce duramente l'Italia. La polizia di Mario Draghi bastona a Roma i pescatori affamati che non sann… - Drpixel6 : RT @itsmeback_: La crisi economica colpisce duramente l'Italia. La polizia di Mario Draghi bastona a Roma i pescatori affamati che non sann… - babitabby : RT @itsmeback_: La crisi economica colpisce duramente l'Italia. La polizia di Mario Draghi bastona a Roma i pescatori affamati che non sann… -

Pd, Letta sul caso de Luca: 'C'è un partito che decide' Prima che prenda la strada per fare ritorno a Roma, i cronisti chiedono al segretario del Pd Enrico Letta se c'è il ' tema De Luca ' all'ordine ...un partito nel quale c'è un capo dall'alto che bastona, ... I treni spagnoli veloci, precisi, con rimborso in caso di minimi ritardi: l'imbarazzante confronto con l'Italia La storia dell'alta velocità ferroviaria inizia in Giappone nel 1964 con la Shinkansen, seguita dall'Italia nel 1977 (direttissima Firenze - Roma), e dalla Francia nel 1981 con il Tgv. In Spagna ... Prima che prenda la strada per fare ritorno a, i cronisti chiedono al segretario del Pd Enrico Letta se c'è il ' tema De Luca ' all'ordine ...un partito nel quale c'è un capo dall'alto che, ...La storia dell'alta velocità ferroviaria inizia in Giappone nel 1964 con la Shinkansen, seguita dall'Italia nel 1977 (direttissima Firenze -), e dalla Francia nel 1981 con il Tgv. In Spagna ...