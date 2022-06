Referendum Giustizia flop | solo due italiani su 10 è andato a votare

(Di lunedì 13 giugno 2022)il 20,9% di affluenza. E'l'ultimo di una lunga serie di quorum mancati in Italia, e infatti ora al centro della riflessione delle forze politiche finisce proprio l'istituto del

Pubblicità

riotta : Dopo la sconfitta, telefonatissima, dei disgraziati referendum sulla giustizia vi spiegheranno che nei tribunali it… - marcotravaglio : La ridicola disfatta dei cinque referendum contro la Giustizia merita un De Profundis degno della sua catastrofica… - sandrogozi : La #giustizia era fuori dall'agenda politica: grazie al #referendum è di nuovo centrale. Ora è chiaro chi sono i co… - federicalucche5 : RT @taffoofficial: Il vero #Referendum sulla giustizia, sarebbe stato quello sul fine vita. - CanigliaEva : RT @riotta: Dopo la sconfitta, telefonatissima, dei disgraziati referendum sulla giustizia vi spiegheranno che nei tribunali italiani tutto… -

Roma - L'affluenza aisulla, secondo i dati definitivi resi noti dal Viminale, è stata poco superiore al 20,9% nei 7.903 comuni italiani. Il primo quesito, quello sulla Legge Severino, ha avuto un'...... i dubbi di Miceli: vincitori e vinti delle elezioni a Palermo Gli exit poll città per città: Palermo - Genova - Parma - Catanzaro - Verona - L'Aquila, niente quorum: i Sì al 70% ...Affluenza definitiva: a Giovinazzo ha votato il 62,00% Nel 2017 era stata del 67,34%: -5,34%. Referendum giustizia, il quorum non è stato raggiunto: ha votato il 60,02% Affluenza: a Giovinazzo alle ...Il mancato raggiungimento del quorum costituisce non soltanto il naufragio dell’iniziativa referendaria – dagli obiettivi condivisibili, ma operata coi mezzi più confusi e contraddittori – bensì pure ...