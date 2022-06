Psg, Sarabia sul futuro: 'Non so dove giocherò, inizio a riflettere' (Di lunedì 13 giugno 2022) Pablo Sarabia tornerà al Psg dopo una stagione allo Sporting Lisbona. L'attaccante ha commentato il suo futuro dopo la partita tra... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Pablotornerà al Psg dopo una stagione allo Sporting Lisbona. L'attaccante ha commentato il suodopo la partita tra...

Pubblicità

sportli26181512 : Psg, Sarabia sul futuro: 'Non so dove giocherò, inizio a riflettere': Pablo Sarabia tornerà al Psg dopo una stagion… - Le__Le_N : RT @MarcoBarzaghi: #Correa-#PSG, accordo vicino! ??? €18m + il cartellino di #Sarabia alla #SSLazio - ghoulamba1 : @MadridProp Di maria psg >> di maria vadrid hakimi psg >>> vadrid Areola psg >>> vadid sarabia psg >> vadrid - zazoomblog : Psg: un club si muove per Sarabia - #muove #Sarabia - sportli26181512 : Atletico Madrid, un rinforzo dal PSG?: Asse Parigi-Madrid: secondo As, l'Atletico ha messo nel mirino Pablo Sarabia… -