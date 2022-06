Pierangelo Greco conferma | “Jasmine Carrisi è stata la mia fidanzata | ma poi abbiamo fatto coming out”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un trend virale su TikTok prevede di ballare sulle note di Rover (Sped Up), raccontando unparticolare vissuto. “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay“, è quello che ha scrittonella sua versione del video, attirando l’attenzione di numerose testate che hanno riportato la notizia. Qualche utente del web credeva non fosse vero e che la figlia di Albano e Loredana Lecciso stesse solo cercando di far parlare di sè. A pochi giorni di distanza, è arrivato il commento dell’altro protagonista della storia,, che ne hato l’autenticità. Vi raccomandiamo... Lorella Cuccarini e la sfida-rivelazione su TikTok: "Mi piaceva un ragazzo gay" La loro relazione ...

Un paio di settimane fa Jasmine Carrisi ha confessato su TikTok di essere stata fidanzata con, che ha poi preso consapevolezza di essere omosessuale. Il video da me pubblicato in questo precedente articolo è stato successivamente ripreso da numerose testate e Jasmine ...

Pierangelo Greco ha confermato le affermazioni di Jasmine Carrisi, dichiarando che sono stati fidanzati alle scuole medie.
Star dei social grazie soprattutto grazie a TikTok, Jasmine Carrisi ha attirato l'attenzione con le sue Instagram Stories.