Oltre il referendum, la sconfitta del Parlamento. Il mosaico di Fusi (Di lunedì 13 giugno 2022) E adesso chi le fa le leggi in Italia? Gli elettori hanno boicottato i referendum sulla giustizia che hanno raggranellato il consenso più basso di sempre, intorno al 20 per cento. Si può discutere del perché sia successo, delle cause di un disinteresse così marcato. Ma si può e si deve discutere soprattuto degli effetti che una tale diserzione dalle urne produce, soprattutto perché squaderna uno dei volti più inquietanti della crisi di sistema italiana: il buco nero della podestà legislativa. Vediamo. Secondo i canoni classici dei sistemi democratici, la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso le forme della delega del potere: le elezioni, il Parlamento, il governo. Da decenni in Italia si assiste ad una crisi del meccanismo parlamentare, anche questo dovuto a vari fattori comprese leggi elettorali che hanno tolto agli elettori il ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) E adesso chi le fa le leggi in Italia? Gli elettori hanno boicottato isulla giustizia che hanno raggranellato il consenso più basso di sempre, intorno al 20 per cento. Si può discutere del perché sia successo, delle cause di un disinteresse così marcato. Ma si può e si deve discutere soprattuto degli effetti che una tale diserzione dalle urne produce, soprattutto perché squaderna uno dei volti più inquietanti della crisi di sistema italiana: il buco nero della podestà legislativa. Vediamo. Secondo i canoni classici dei sistemi democratici, la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso le forme della delega del potere: le elezioni, il, il governo. Da decenni in Italia si assiste ad una crisi del meccanismo parlamentare, anche questo dovuto a vari fattori comprese leggi elettorali che hanno tolto agli elettori il ...

SimoneAlliva : Non è un notizia perché dei referendum, in passato, si è abusato fino a svilirne il valore. Bisogna dire che i ques… - pietroraffa : ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - borghi_claudio : @GiorgioSnaider8 Sto parlando dell'affluenza a Como dove, nonostante sia probabilmente la più bella domenica dell'a… - Abner_9_ : RT @RobertoMerlino1: Referendum 2022.Oltre a #Salvini e tutta la dx + #Renzi,un altro sconfitto si chiama Giuliano Amato,che ha rifiutato d… - wordsandmore1 : #13GIUGNO oltre #Referendum #affluenza #NoQuorum #Palermo #ciSonoAlcuni tempo per #uominiedonne che amano FIOCCHI D… -