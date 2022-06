“Non avrò nessun rispetto!”: proposta folle per Milly Carlucci, l’ambita ospite promette fuoco e fiamme (Di lunedì 13 giugno 2022) Milly Carlucci piazza un ingaggio prestigioso per il suo “Ballando con le stelle”: la grintosa ospite è pronta a infuocare il palco. Milly Carlucci (fonte youtube)Nonostante le principali emittenti stiano riprogrammando il palinsesto estivo a suon di repliche e fiction TV, i lavori dietro le quinte di Cologno Monzese e Viale Mazzini fervono incessantemente. Se i conduttori più blasonati si stanno concedendo meritate vacanze, la mattatrice Milly Carlucci getta di ora in ora le fondamenta per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. Il prestigioso talent danzereccio rivedrà la luce con l’avvento nell’autunno, e nel frattempo la padrona di casa è impegnata nel casting itinerante “Ballando on the road“. Milly ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 giugno 2022)piazza un ingaggio prestigioso per il suo “Ballando con le stelle”: la grintosaè pronta a infuocare il palco.(fonte youtube)Nonostante le principali emittenti stiano riprogrammando il palinsesto estivo a suon di repliche e fiction TV, i lavori dietro le quinte di Cologno Monzese e Viale Mazzini fervono incessantemente. Se i conduttori più blasonati si stanno concedendo meritate vacanze, la mattatricegetta di ora in ora le fondamenta per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. Il prestigioso talent danzereccio rivedrà la luce con l’avvento nell’autunno, e nel frattempo la padrona di casa è impegnata nel casting itinerante “Ballando on the road“....

