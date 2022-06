MotoGp, Gas Gas entra nel 2023 con il Team Poncharal? - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di lunedì 13 giugno 2022) Izan Guevara, pilota Gas Gas in Moto 3 Bologna, 13 giugno 2022 - Un nuovo marchio potrebbe entrare in MotoGp nel 2023 . Da un lato ci sarà l'uscita di scena di Suzuki ma dall'altro si mormora di un ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Izan Guevara, pilota Gas Gas in Moto 3 Bologna, 13 giugno 2022 - Un nuovo marchio potrebbere innel. Da un lato ci sarà l'uscita di scena di Suzuki ma dall'altro si mormora di un ...

Pubblicità

zazoomblog : MotoGP Gas Gas “approderà” in top class nel 2023 con Tech3? Pol Espargarò e Remy Gardner i piloti Ktm ci pensa -… - PirroRider : RT @giovannizam: #MotoGP nel 70esimo ep di #atuttogas si parla di @ducaticorse #motogp di come è cambiata la guida delle moto, di aerodinam… - gponedotcom : 'Da Jerez stavo utilizzando quello di Pecco ma non mi trovavo affatto con l'anteriore. Aleix? Ho pensato avesse rot… - giovannizam : #MotoGP nel 70esimo ep di #atuttogas si parla di @ducaticorse #motogp di come è cambiata la guida delle moto, di ae… -