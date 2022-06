Mostro di Firenze, spunta una calibro 22 dal passato: la denuncia del figlio di una nobildonna (Di lunedì 13 giugno 2022) spunta dal passato una Beretta calibro 22 custodita in un casolare della Maremma , per questo sempre sfuggita ai controlli. E' l'arma - mai ritrovata - che ha firmato otto duplici omicidi tra il 1968 ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022)daluna Beretta22 custodita in un casolare della Maremma , per questo sempre sfuggita ai controlli. E' l'arma - mai ritrovata - che ha firmato otto duplici omicidi tra il 1968 ...

Pubblicità

ultimenews24 : (Adnkronos) - Spunta dal passato una Beretta calibro 22 custodita in un casolare della Maremma, per questo sempre s… - ParliamoDiNews : Mostro di Firenze, nuova pista in Maremma - - CSicilie : Suggerisco alla Treccani una errata corrige : Milano città di tangentopoli e delle maxitangenti ma.. Firenze citt… - _rik46 : @Dr4couis IL MOSTRO DI ZANDVOORT STA ARRIVANDO ED È 10 VOLTE PIÙ POTENTE DI QUELLO DI FIRENZE - mperri87 : @Ade20903031 Libertas e CS Firenze iniziarono a parlare di fusione dal 1920. Il processo fu poi accelerato dal regi… -