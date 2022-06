McDonald’s Vittoria, dipendente aggredito da due ubriachi finisce in ospedale (Di lunedì 13 giugno 2022) Vittoria – Brutta avventura per un dipendente del McDonald’s di contrada Pozzo Bollente a Vittoria. Il giovane dipendente aggredito nella notte tra sabato e domenica poco prima dell’una rischia di perdere il timpano dell’orecchio destro. L’aggressione è avvenuta poco prima della chiusura del ristorante al pubblico che poi invece resta aperto per tutta la notte con il Mc Drive. Secondo una prima ricostruzione due persone, in evidente stato di ubriachezza, hanno aggredito il dipendente con calci e pugni, provocandogli una seria ferita all’orecchio destro (rischia di perdere timpano). I due, dopo aver mangiato all’interno del locale, una volta all’esterno hanno buttato una bottiglia di birra, tra l’altro non acquistata all’interno del ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 13 giugno 2022)– Brutta avventura per undeldi contrada Pozzo Bollente a. Il giovanenella notte tra sabato e domenica poco prima dell’una rischia di perdere il timpano dell’orecchio destro. L’aggressione è avvenuta poco prima della chiusura del ristorante al pubblico che poi invece resta aperto per tutta la notte con il Mc Drive. Secondo una prima ricostruzione due persone, in evidente stato di ubriachezza, hannoilcon calci e pugni, provocandogli una seria ferita all’orecchio destro (rischia di perdere timpano). I due, dopo aver mangiato all’interno del locale, una volta all’esterno hanno buttato una bottiglia di birra, tra l’altro non acquistata all’interno del ...

