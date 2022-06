LIVE Musetti-Bublik 3-6, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: il kazako conquista il primo set (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Prima centrale dell’italiano. 0-30 In rete il recupero di Musetti dal centro del campo. 0-15 Doppio fallo di Musetti. INIZIO SECONDO SET 17.32 Aleksandr Bublik conquista il primo set a Londra: Lorenzo Musetti perde 3-6 in mezz’ora il parziale complice il break fatale in apertura nel secondo game. FINE primo SET 3-6 primo SET Bublik! 40-0 TRE SET POINT Bublik 30-0 Ottimo servizio del kazako. 15-0 Ace di Bublik. 3-5 Game a zero di Musetti ma ora Bublik può chiudere il set. 40-0 Prima esterna dell’italiano. 30-0 Risposta lunga del kazako. 15-0 ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Prima centrale dell’italiano. 0-30 In rete il recupero didal centro del campo. 0-15 Doppio fallo di. INIZIO SECONDO SET 17.32 Aleksandrilset a Londra: Lorenzoperde 3-6 in mezz’ora il parziale complice il break fatale in apertura nel secondo game. FINESET 3-6SET! 40-0 TRE SET POINT30-0 Ottimo servizio del. 15-0 Ace di. 3-5 Game a zero dima orapuò chiudere il set. 40-0 Prima esterna dell’italiano. 30-0 Risposta lunga del. 15-0 ...

Pubblicità

sportface2016 : LIVE - tra poco #Musetti-#Bublik, primo turno #AtpQueens 2022: SEGUI LA DIRETTA - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Queen’s 2022 - Lorenzo Musetti fa il suo esordio a Londra: l’azzurro sfida per la prima volta in… - zazoomblog : LIVE Musetti-Bublik ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: Davidovich Fokina batte Vinolas! Adesso il doppio poi l’azzurro -… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lorenzo Musetti al Queen’s (LIVE) - zazoomblog : LIVE – Musetti-Bublik primo turno Atp Queen’s 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Bublik #primo #turno #Queen’s -