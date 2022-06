L' auto impazzita si ribalta in curva | grave un 29enne | stava tornando dal lavoro

(Di lunedì 13 giugno 2022) AGUGLIANO -a casa dalquando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'in prossimità di unae si èto. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'...

Pubblicità

mariamacina : RT @ilgiornale: ?? Auto impazzita si schianta sulla folla, si contano almeno un morto e 30 feriti. Succede a Breitscheidplatz, a #Berlino,… - LenaPoros : RT @ilgiornale: ?? Auto impazzita si schianta sulla folla, si contano almeno un morto e 30 feriti. Succede a Breitscheidplatz, a #Berlino,… - a42nno : RT @ilgiornale: ?? Auto impazzita si schianta sulla folla, si contano almeno un morto e 30 feriti. Succede a Breitscheidplatz, a #Berlino,… - ilgiornale : ?? Auto impazzita si schianta sulla folla, si contano almeno un morto e 30 feriti. Succede a Breitscheidplatz, a… - imperianews_it : Imperia, incidente nella notte in corso Garibaldi: auto impazzita distrugge isola ecologica -

La Nuova Sardegna

AGUGLIANO - Stava tornando a casa dal lavoro quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'in prossimità di una curva e si è ribaltato. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale un 29enne, protagonista di uno spaventoso incidente avvenuto questa mattina attorno alle 5 in via De ...Fortunatamente entrambi senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, anche se un pedone se l'è vista davvero brutta, con un'che ha rischiato di ... La Maddalena, auto "impazzita" sbatte su una vettura in sosta e si ribalta AGUGLIANO - Stava tornando a casa dal lavoro quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva e si è ribaltato. Ora è ...LA MADDALENA.Il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura che è finita su un'auto in sosta e si è ribaltata. E' avvenuto in via Indipendenza, alle 23 circa, ieri 10 giugno. Sono interv ...