La trans non è ciò che sembra. E si schiera un po' contro tutti (Di lunedì 13 giugno 2022) A volte – spesso involontariamente – non riusciamo ad accettare il fatto che le persone dicano o affermino cose diverse da quelle che noi pensiamo debbano dire o affermare. E quando succede rimaniamo un po’ interdetti. Quel brutto vizio che tutti abbiamo di appiccicare i pensieri e le parole alle “categorie” e non alle persone si trasforma spesso in un autogol. Con Efe Bal, 45 anni, “spesso” diventa “sempre”. Efe Bal, la turca innamorata dell’Italia guarda le foto Perché è schietta a costo di sconfinare ampiamente oltre i limiti del politicamente corretto – o scorretto, se preferite. Volete ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 giugno 2022) A volte – spesso involontariamente – non riusciamo ad accettare il fatto che le persone dicano o affermino cose diverse da quelle che noi pensiamo debbano dire o affermare. E quando succede rimaniamo un po’ interdetti. Quel brutto vizio cheabbiamo di appiccicare i pensieri e le parole alle “categorie” e non alle persone si trasforma spesso in un autogol. Con Efe Bal, 45 anni, “spesso” diventa “sempre”. Efe Bal, la turca innamorata dell’Italia guarda le foto Perché è schietta a costo di sconfinare ampiamente oltre i limiti del politicamente corretto – o scorretto, se preferite. Volete ...

mauri48aho : RT @Kagakazov: Se c’è una cosa che i trans che praticano sport femminili hanno dimostrato in maniera lampante è che gli uomini sono superio… - la_rachela : RT @disastroelio: Ho urgentemente bisogno di andare via di casa perché i miei non accettano il fatto che sono trans, qualcuno di Cagliari c… - MgraziaT : RT @disastroelio: Ho urgentemente bisogno di andare via di casa perché i miei non accettano il fatto che sono trans, qualcuno di Cagliari c… - papa_cannolo : RT @disastroelio: Ho urgentemente bisogno di andare via di casa perché i miei non accettano il fatto che sono trans, qualcuno di Cagliari c… - evelynekessy : RT @disastroelio: Ho urgentemente bisogno di andare via di casa perché i miei non accettano il fatto che sono trans, qualcuno di Cagliari c… -