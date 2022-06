La risposta su Dagospia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 giugno 2022) Marina La Rosa non ci sta. L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha risposto a tono, seppur con ironia, a chi, appena approdata su TikTok, ha puntato il dito definendola “vecchia”. E in una lettera inviata adice la sua sui tempi che stiamo vivendo, in cui invecchiare sembra essere quasi un reato. «Inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all’altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi». ...