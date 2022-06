Knives Out 2: il sequel di Rian Johnson si intitolerà Glass Onion (Di lunedì 13 giugno 2022) Rian Johnson ha annunciato il titolo di Knives Out 2, sequel che arriverà prossimamente in streaming su Netflix. Il regista Rian Johnson ha svelato il titolo del film Knives Out 2: Glass Onion, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. Per ora il progetto non ha ancora una data ufficiale per il debutto in tutto il mondo. Glass Onion - A Knives Out Mystery è il secondo capitolo della storia iniziata con Cena con delitto - Knives Out e alla regia c'è nuovamente Rian Johnson. Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stesso Johnson insieme a Ram Bergman, il sequel presenta un cast ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022)ha annunciato il titolo diOut 2,che arriverà prossimamente in streaming su Netflix. Il registaha svelato il titolo del filmOut 2:, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. Per ora il progetto non ha ancora una data ufficiale per il debutto in tutto il mondo.- AOut Mystery è il secondo capitolo della storia iniziata con Cena con delitto -Out e alla regia c'è nuovamente. Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stessoinsieme a Ram Bergman, ilpresenta un cast ...

