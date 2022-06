Intensa ondata di caldo africano | prepariamoci a… sudare

(Di lunedì 13 giugno 2022) Confermato l’arrivo su parte della Penisola di una piùdiche rispetto a quella quella della prima parte della settimana vedrà un ulteriore aumento delle temperature. Dunque stabilità,in aumento e qualche isolato temporale interesseranno la prima parte della settimana quanto meno fino a mercoledì-giovedì con temperature fino a 34/36°C al Nord, in Sardegna e sulle zone interne del Centro ma poi la situazionesi acuirebbe a iniziare dal 17 e fino al weekend. Sarà un’dimoltoche erediteremo dalla Spagna dove si toccheranno punte fino a 45°C o superiori ed investirà anche Francia e Germania. Non avremo i valori previsti in Spagna, tuttavia sulle regioni settentrionali e ...

DAL 17 GIUGNODI CALDO AFRICANO, PICCHI DI 38 - 40°C " 'Dopo aver interessato Spagna e Francia, con punte di caldo notevoli e probabilmente in alcuni casi anche record, una...DAL 17 GIUGNODI CALDO AFRICANO, PICCHI DI 38 - 40°C . 'Dopo aver interessato Spagna e Francia, con punte di caldo notevoli e probabilmente in alcuni casi anche record, una...Sulla nostra penisola è presente un promontorio di alta pressione di matrice nord africana, in ulteriore rafforzamento sull'Europa occidentale, che determina condizioni di tempo stabile e prevalenteme ...