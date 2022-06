Immigrati, impennata di ingressi clandestini in Europa. Frontex: 85% in più rispetto al 2021 (Di lunedì 13 giugno 2022) Exploit di arrivi clandestini in Europa. Tra gennaio e maggio 2022 sono stati registrati 86.420 arrivi irregolari di migranti alle frontiere esterne dell’Ue. Dati che certificano un aumento dell’82% rispetto allo stesso periodo del 2021. Segnato dalle chiusure per la pandemia di Covid-19. In maggio, Frontex ha registrato circa 23.500 attraversamenti illegali dei confini esterni. In rialzo del 75% su maggio 2021. Si teme per la rotta balcanica. Allarme Frontex, 85% di Immigrati in più in un anno I dati non includono le persone che sono fuggite dall’Ucraina, che possono circolare liberamente nell’Ue. Finora sono entrati nell’Ue dall’Ucraina e dalla Moldavia oltre 5,5 milioni di profughi dal Paese invaso dalla Russia. La rotta del Mediterraneo Centrale ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Exploit di arriviin. Tra gennaio e maggio 2022 sono stati registrati 86.420 arrivi irregolari di migranti alle frontiere esterne dell’Ue. Dati che certificano un aumento dell’82%allo stesso periodo del. Segnato dalle chiusure per la pandemia di Covid-19. In maggio,ha registrato circa 23.500 attraversamenti illegali dei confini esterni. In rialzo del 75% su maggio. Si teme per la rotta balcanica. Allarme, 85% diin più in un anno I dati non includono le persone che sono fuggite dall’Ucraina, che possono circolare liberamente nell’Ue. Finora sono entrati nell’Ue dall’Ucraina e dalla Moldavia oltre 5,5 milioni di profughi dal Paese invaso dalla Russia. La rotta del Mediterraneo Centrale ...

