Finlandia, 'in Ucraina si usano armi sempre più pesanti' (Di lunedì 13 giugno 2022) Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha affermato che sia l'Ucraina sia la Russia stanno usando armi più pesanti, comprese nel caso della Russia le bombe termobariche. Lo riporta il Guardian. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Il presidente della, Sauli Niinisto, ha affermato che sia l'sia la Russia stanno usandopiù, comprese nel caso della Russia le bombe termobariche. Lo riporta il Guardian.

