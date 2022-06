F1, GP Canada 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 17-19 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) Tour de force per la Formula Uno. Dopo aver affrontato il mai banale GP di Azerbaijan, il Circus ha già impacchettato tutto il proprio materiale e lo ha caricato sugli aerei cargo che, proprio in queste ore, stanno sorvolando l’Oceano Atlantico. Destinazione Quebec, poiché nell’imminente weekend è programmato il Gran Premio del Canada, finalmente di ritorno dopo due stagioni di assenza causate dalla pandemia. L’appuntamento di Montreal era a tutti gli effetti un classico di giugno prima che il Covid-19 sconvolgesse il normale corso degli eventi, ma fortunatamente stiamo tornando alle consuete abitudini. Dunque la F1 può tornare sull’Ile di Notre Dame, dove si correrà per la 41ma volta nella storia. Dal 1978 in poi, infatti, il capoluogo del Quebec è mancato dal Calendario solamente quattro volte (1987, 2009, 2020, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Tour de force per la Formula Uno. Dopo aver affrontato il mai banale GP di Azerbaijan, il Circus ha già impacchettato tutto il proprio materiale e lo ha caricato sugli aerei cargo che, proprio in queste ore, stanno sorvolando l’Oceano Atlantico. Destinazione Quebec, poiché nell’imminente weekend èto il Gran Premio del, finalmente di ritorno dopo due stagioni di assenza causate dalla pandemia. L’appuntamento di Montreal era a tutti gli effetti un classico diprima che il Covid-19 sconvolgesse il normale corso degli eventi, ma fortunatamente stiamo tornando alle consuete abitudini. Dunque la F1 può tornare sull’Ile di Notre Dame, dove si correrà per la 41ma volta nella storia. Dal 1978 in poi, infatti, il capoluogo del Quebec è mancato dalsolamente quattro volte (1987, 2009, 2020, ...

