Elezioni Francia: Macron di un soffio (21.442 voti) sopravanza Mélenchon, astensionismo record al 52,49%

La coalizione di Emmanuel Macron, Ensemble!, ha vinto con un breve margine il primo turno delle Elezioni legislative contro la Nuova unione popolare, ecologica e sociale (Nupes) di Jean-Luc Mélenchon L'articolo proviene da Firenze Post.

