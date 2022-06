Docenti di religione precari, no alla reiterazione dei contratti a tempo determinato. La decisione della Cassazione (Di lunedì 13 giugno 2022) La Corte suprema di Cassazione emette una sentenza (n. rg. 11055/2017) che risolve, in via definitiva, la questione dell’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato degli insegnanti di religione precari in servizio su cattedre libere e vacanti già in organico di diritto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) La Corte suprema diemette una sentenza (n. rg. 11055/2017) che risolve, in via definitiva, la questione dell’illegittimadeidegli insegnanti diin servizio su cattedre libere e vacanti già in organico di diritto. L'articolo .

