Di Maria prolunga l’attesa | ma la Juve aspetta ancora Mentre David Neres… | Primapagina

(Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: I giorni passano e nulla cambia. Almeno per ora. Perché l’ultimatum lanciato dallaad Angel Diin realtà non aveva una data di scadenza, ma presto l’avrà. Perché l’argentino comunque non vuole avere alcuna fretta di prendere una decisione definitiva,ndo una mossa da Barcellona. Così lae pure Di. Con un alleato del club bianconero, che poi è anche l’antagonista più accreditato: il Barça stesso. Perché gli agenti dell’argentino hanno sì registrato un’apertura dal club blaugrana, in termini puramente tecnici Xavi lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma l’attuale situazione del Barcellona impedisce ogni mossa concreta, le priorità sono altre (in ...

Calciomercato.com

Così le riflessioni di Di Maria continuano, mentre la Juve aspetta una risposta. Aspetta ancora, non per molto, sicuramente non in eterno. E se aspetta ancora è per espressa richiesta di Max Allegri,