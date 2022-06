(Di lunedì 13 giugno 2022) Luigi Di, ex centrocampista dell'ed oggi allenatore, ha parlato delle mosse dei nerazzurri in questo calciomercato estivo alla tappa di Viareggio della 'Bobo Summer Cup'. Focus, ovviamente, sui 'rumors' che riguardano l'attacco: il

Ex giovanili dell'come il fratello Sebastiano, che l'ultima stagione l'ha passata al Basilea, ... Avrebbe potuto giocare, anni fa, con l'Under 21 di Di, ma preferì aspettare il Brasile, il ...Commenta per primo Presente alla Bobo Summer Cup, l'ex centrocampista dell', Gigi Di, ha espresso la propria opinione sul mercato nerazzurro. 'Dybala, Lautaro e Lukaku insieme all'Sarà un problema per Simone (Inzaghi, ndr) metterli tutti insieme perché per ... Di Biagio: “Inter con Dybala, Lukaku e Lautaro Uno va fuori” | VIDEO FilmPost incontra Biagio Venditti, il giovanissimo interprete di Daniele nella serie teen italiana Netflix Di4ri ...Gigi Di Biagio spegne oggi 51 candeline e l'Inter non dimentica di augurargli buon compleanno. "Arrivato all'Inter nel 1999, ha indossato la maglia nerazzurra per quattro ...