Daily Mail – Il Manchester United sulle tracce di Dumfries: la richiesta dell'Inter (Di lunedì 13 giugno 2022) Denzel Dumfries piace al Manchester United Fermento attorno ai giocatori dell'Inter in questa fase preliminare del calciomercato. Secondo quanto riportato nel Regno Unito dal Daily Mail, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Denzel Dumfries, arrivato a Milano appena la scorsa estate. A spingere per l'acquisto dell'esterno olandese, sarebbe Erik Ten Hag, allenatore dei Red Devils nella prossima stagione e suo connazionale. Per far partire l'estero, però, l'Inter non sarebbe disposta ad accettare cifre inferiori a 30 milioni di euro. Per questo dalla corsa al numero 2 sarebbe uscito il Bayern Monaco, che aveva manifestato il proprio interesse nelle passate settimane, ma ritiene la valutazione ...

