Cucolo fa infuriare Lory che lo lascia in tv | “Ha scelto il reality e non me!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 giugno 2022)Del Santo e Marcostanno insieme da quasi 10 anni, i due sono sempre stati inseparabili ed hanno dimostrato di amarsi sul serio. Gli ultimi giorni a L’Isola dei Famosi però hanno messo a dura prova la coppia e la showgirl è molto arrabbiata con il compagno perché invece di difenderla – mentre gli altri naufraghi la stavano attaccando – l’ha criticata davanti a tutti. Ilary Blasi durante l’ultima puntata de L’Isola ha svelato chesi sono incontrati in hotel, ma che la loro reunion non è stata rosa e fiori: “Tu sei stata eliminata e pochi giorni dopo Marco si è ritirato per problemi medici. Per questo vi siete incontrati nel resort in Honduras. Il vostro incontro però non è andato molto bene. Sei molto arrabbiata con lui e vuoi riflettere mi dicono“. La Del Santo ha confermato le parole di Ilary ...