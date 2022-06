CdS – tutto pronto per l’approdo al Los Angeles Fc (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 01:56:44 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Sale l’attesa per l’annuncio di Giogio Chiellini al Los Angeles Fc di Mls. A questo proposito, il club della West Coast sa come acuire la suspense, pubblicando un breve video “sibillino” sui propri canali social, in cui si lascia ampio spazio all’idea dell’imminente ufficialità della notizia. Guarda il video Chiellini verso i Los Angels Fc Chiellini-Los Angeles FC: il pacco col berretto sui social del club e la risposta del difensore Nella clip, in particolare, si nota un pacco affrancato contenente un cappellino ufficiale della squadra, che viene tradizionalmente indossato dei nuovi acquisti del club californiano. Testo del post? “In arrivo presto” con l’emoji degli occhi dallo sguardo circospetto, gli stessi utilizzati ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 01:56:44 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Sale l’attesa per l’annuncio di Giogio Chiellini al LosFc di Mls. A questo proposito, il club della West Coast sa come acuire la suspense, pubblicando un breve video “sibillino” sui propri canali social, in cui si lascia ampio spazio all’idea dell’imminente ufficialità della notizia. Guarda il video Chiellini verso i Los Angels Fc Chiellini-LosFC: il pacco col berretto sui social del club e la risposta del difensore Nella clip, in particolare, si nota un pacco affrancato contenente un cappellino ufficiale della squadra, che viene tradizionalmente indossato dei nuovi acquisti del club californiano. Testo del post? “In arrivo presto” con l’emoji degli occhi dallo sguardo circospetto, gli stessi utilizzati ...

