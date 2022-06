Carte ‘a posto’ in cambio posti lavoro, ispettore Gdf sospeso (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ un luogotenente della Guardia di Finanza il destinatario di una misura cautelare di sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per un anno, emesso dal gip di Salerno su richiesta della procura. Il finanziere e’ indagato per induzione indebita a dare o promettere utilita’ nell’ambito di una inchiesta sulla regolarita’ di alcuni subappalti per l’affidamento del servizio di accoglienza dei migranti. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria del Salernitano, lo stesso nel quale nel presta servizio il luogotenente, ha messo in luce che l’ispettore, nel prospettare al titolare di societa’ cooperative al centro di accertamenti irregolarita’ sulla tenuta di scritture e documenti contabili, si era offerto di “mettere a posto” la situazione; come contropartita l’uomo avrebbe assunto due suoi conoscenti, cosa che poi si e’ concretizzata qualche mese dopo gli ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ un luogotenente della Guardia di Finanza il destinatario di una misura cautelare di sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per un anno, emesso dal gip di Salerno su richiesta della procura. Il finanziere e’ indagato per induzione indebita a dare o promettere utilita’ nell’ambito di una inchiesta sulla regolarita’ di alcuni subappalti per l’affidamento del servizio di accoglienza dei migranti. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria del Salernitano, lo stesso nel quale nel presta servizio il luogotenente, ha messo in luce che l’, nel prospettare al titolare di societa’ cooperative al centro di accertamenti irregolarita’ sulla tenuta di scritture e documenti contabili, si era offerto di “mettere a posto” la situazione; come contropartita l’uomo avrebbe assunto due suoi conoscenti, cosa che poi si e’ concretizzata qualche mese dopo gli ...

Pubblicità

antonio69772754 : @robdarm @Sandro12663377 @Laudantes Ha fatto un anno da titolare da protagonista in serie b. Ora può giocarsi le su… - tvoggi : CORRUZIONE: FINANZIERE SOSPESO. POSTI DI LAVORO IN CAMBIO DI FAVORI Avrebbe chiesto posti di lavoro facendo intende… - peppececere72 : @Alyenante Tesoro se hai bisogno di uno che mette a posto le carte come usciere vengo io???????? - twittdipopolo : oltre ogni possibile immaginazione ... e, invece, è successo. Tutto nasce quando una famiglia, dopo innumerevoli e… - armidago68 : @ZitelleArturo L'unica nota positiva è che alle 1 mi sono alzata (non lo faccio mai, cerco comunque di appisolarmi)… -

Corretja: 'La rimonta di Rafael Nadal agli AO ha cambiato la storia del tennis' ... Alex Corretja ha illustrato come il trionfo di Rafa in Australia abbiamo stravolto le carte in ... In caso di trionfo a New York, avrebbe posto fine a qualsiasi dibattito sul GOAT. Vedremo cosa ... Lodi sceglie il giovane dem Furegato e diventa l'epicentro della crisi di Salvini Il titolare della Difesa a Lodi ha sempre dato le carte, dopo essere stato per due mandati primo cittadino, dal 2005 al 2012, lasciando il posto proprio ad Uggetti, e precedentemente primo presidente ... ... Alex Corretja ha illustrato come il trionfo di Rafa in Australia abbiamo stravolto lein ... In caso di trionfo a New York, avrebbefine a qualsiasi dibattito sul GOAT. Vedremo cosa ...Il titolare della Difesa a Lodi ha sempre dato le, dopo essere stato per due mandati primo cittadino, dal 2005 al 2012, lasciando ilproprio ad Uggetti, e precedentemente primo presidente ...