Calciomercato Lazio | per la difesa c’è l’idea Pablo Mari

(Di lunedì 13 giugno 2022): per rinforzare lala priorità rimane Romagnoli, ma i biancocelesti valutano altre piste, comeNome nuovo per ladella. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste avrebbe messo gli occhi su, messosi in mostra con la maglia dell’Udinese. Il difensore spagnolo è di proprietà del’Arsenal, che potrebbe cederlo anche con la formula del prestito. Sul giocatore ci sarebbe, oltre ai friulani, anche il Milan. Il 28enne, nei piani dei capitolini, potrebbe essere di Acerbi in caso di una sua partenza. Il favorito sarebbe sempre Romagnoli, ma lastarebbe dunque valutando altri profili. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio ha trovato l'accordo con #Radu per il rinnovo - LALAZIOMIA : Genoa, Marchetti al passo d'addio. La Lazio sogna l'amarcord - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: scelto Carnesecchi per la porta - Fantacalcio - FilippoRubu00 : ??#Lazio, si aspetta il consulto medico che chiarirà le condizioni di Marco #Carnesecchi. L’estremo difensore di pro… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, Sarri lo regala ad Allegri: la risposta è già arrivata -

Lazio News 24

: per rinforzare la difesa la priorità rimane Romagnoli, ma i biancocelesti valutano altre piste, come Pablo Mari Nome nuovo per la difesa della. Secondo quanto rivelato dal ...Commenta per primo Tiene banco la questione portiere in casa. Sarri ha ribadito alla società di voler aspettare Carnesecchi , nonostante l'infortunio e Lotito è intenzionato ad accontentarlo. Non spaventano i 3 mesi di stop, necessari al pieno recupero ... Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri: 4 colpi prima di Auronzo Il giocatore si è svincolato dall'Atletico Madrid ed è a caccia di una nuova avventura. Su di lui c'è anche il River ...CALCIOMERCATO LAZIO – Si prospetta un vero e proprio duello di mercato tra Lazio ed Atalanta per i gioielli di mercato del Verona Nicolò Casale ed Ivan Ilic. I due calciatori esplosi in questa stagion ...