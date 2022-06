Berrettini non delude: torna dopo tre mesi e vince, i numeri sull’erba (Di lunedì 13 giugno 2022) Sesto titolo per il tennista azzurro Matteo Berrettini non delude. In un momento fatto di alti e bassi per gli azzurri, il romano, dopo tre mesi di stop causa intervento è tornato a giocare e a vincere. Berrettini, nel weekend ha portato a casa il sesto titolo della propria carriera: sull’erba di Stoccarda vincendo in finale contro il redivivo Andy Murray. È il primo titolo di un italiano nel 2022: l’ultimo era stato a ottobre, ad Anversa, quello di Jannik Sinner. Si tratta del titolo numero 76 per un tennista italiano. Il più titolato è al momento proprio il numero 10 delle classifiche ATP. Il primo, il romano, lo vinse nel 2018 su terra battuta. Poi sono arrivati tanti trionfi sull’erba: con il primo, portato a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Sesto titolo per il tennista azzurro Matteonon. In un momento fatto di alti e bassi per gli azzurri, il romano,tredi stop causa intervento èto a giocare e are., nel weekend ha portato a casa il sesto titolo della propria carriera:di Stoccardando in finale contro il redivivo Andy Murray. È il primo titolo di un italiano nel 2022: l’ultimo era stato a ottobre, ad Anversa, quello di Jannik Sinner. Si tratta del titolo numero 76 per un tennista italiano. Il più titolato è al momento proprio il numero 10 delle classifiche ATP. Il primo, il romano, lo vinse nel 2018 su terra battuta. Poi sono arrivati tanti trionfi: con il primo, portato a ...

