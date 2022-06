Bayern Monaco | UFFICIALE l’ingaggio di Gravenberch fino al 2027

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ryanè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il comunicatodel club bavarese con i dettagli Il, tramite il proprio sito, ha confermato l’acquisto di Ryan. IL COMUNICATO – «FCha messo sotto contratto Ryandai campioni d’Olanda dell’Ajax. Il 20enne nazionale olandese ha firmato un contrattoalè entrato a far parte dell’Ajax all’età di otto anni ed è passato in tutte le squadre giovanili prima di fare il suo debutto in prima squadra nella stagione 2018/19 all’età di soli 16 anni. Ha collezionato 103 presenze in tutte le competizioni, segnando 12 ...