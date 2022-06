Asslani sempre più vers l’Inter: due le contropartite nell’affare (Di lunedì 13 giugno 2022) Kristjan Asslani sempre più verso l’Inter Giorni caldi sull’asse Inter-Empoli. Le due società stanno portando avanti la trattativa per il passaggio in nerazzurro di Kristjan Asslani con la trattativa che si avvia verso la fase più calda. La quadra, riporta oggi il Corriere dello Sport, potrebbe essere vicina con il club di Viale della Liberazione che ha inserito nella trattativa due contropartite per convincere la società toscana ad accettare. “Questa è la settimana in cui l’Inter vuole completare il suo centrocampo con l’arrivo del vice Brozovic. I dirigenti nerazzurri andranno alla ricerca di un accordo con l’Empoli sulla valutazione di Kristjan Asllani, l’albanese per il quale il presidente Corsi chiede 15-16 milioni e il club di viale della ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) KristjanpiùGiorni caldi sull’asse Inter-Empoli. Le due società stanno portando avanti la trattativa per il passaggio in nerazzurro di Kristjancon la trattativa che si avviao la fase più calda. La quadra, riporta oggi il Corriere dello Sport, potrebbe essere vicina con il club di Viale della Liberazione che ha inserito nella trattativa dueper convincere la società toscana ad accettare. “Questa è la settimana in cuivuole completare il suo centrocampo con l’arrivo del vice Brozovic. I dirigenti nerazzurri andranno alla ricerca di un accordo con l’Empoli sulla valutazione di Kristjan Asllani, l’albanese per il quale il presidente Corsi chiede 15-16 milioni e il club di viale della ...

