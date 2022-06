Amici 22, Maria De Filippi non condurrà la fase iniziale? Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 13 giugno 2022) La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi scalda i motori in quanto i casting sono ufficialmente cominciati. Sarà una stagione piuttosto particolare visto che il cast dei professori verrà stravolto e anche alla conduzione potrebbe esserci una clamorosa novità. Stando agli esperti, infatti, Maria De Filippi potrebbe non condurre la prima fase del talent show. Al suo posto sarebbe pronta una sua collega, da sempre considerata sua erede, in vista anche dell’avanzare dell’età della moglie di Maurizio Costanzo. Amici 22: cambio alla conduzione? Da qualche anno a questa parte è incominciato quel graduale processo di cambio generazionale nei programmi di Maria De Filippi. Ogni stagione, non a caso, la conduttrice lascia condurre uno dei ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 giugno 2022) La nuova edizione didiDescalda i motori in quanto i casting sono ufficialmente cominciati. Sarà una stagione piuttosto particolare visto che il cast dei professori verrà stravolto e anche alla conduzione potrebbe esserci una clamorosa novità. Stando agli esperti, infatti,Depotrebbe non condurre la primadel talent show. Al suo posto sarebbe pronta una sua collega, da sempre considerata sua erede, in vista anche dell’avanzare dell’età della moglie di Maurizio Costanzo.22: cambio alla conduzione? Da qualche anno a questa parte è incominciato quel graduale processo di cambio generazionale nei programmi diDe. Ogni stagione, non a caso, la conduttrice lascia condurre uno dei ...

