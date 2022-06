Alba Parietti, misterioso furto in casa: "Ecco perché non denuncio i ladri" (Di lunedì 13 giugno 2022) Furiosa e derubata di “vestiti importantissimi, tipo Versace (quello del mio compleanno dello scorso anno), scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili”, Alba Parietti si lascia andare ad un duro sfogo pubblicato tramite il suo profilo Instagram. La showgirl di Torino, che fra pochi giorni spegnerà le candeline per la 61esima volta, ha dichiarato di non avere però nessuna intenzione di denunciare l'accaduto. perché, a suo dire, “significherebbe rinunciare, anche per pochi minuti, allo stato di grazia, di serenità, che vivo”. Delusione e rabbia giganteggiano nello stato d'animo descritto nel lungo post. Non solo per il valore economico degli oggetti che la Parietti custodiva gelosamente nella sua villa a Milano, ma in particolare per il significato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Furiosa e derubata di “vestiti importantissimi, tipo Versace (quello del mio compleanno dello scorso anno), scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili”,si lascia andare ad un duro sfogo pubblicato tramite il suo profilo Instagram. La showgirl di Torino, che fra pochi giorni spegnerà le candeline per la 61esima volta, ha dichiarato di non avere però nessuna intenzione di denunciare l'accaduto., a suo dire, “significherebbe rinunciare, anche per pochi minuti, allo stato di grazia, di serenità, che vivo”. Delusione e rabbia giganteggiano nello stato d'animo descritto nel lungo post. Non solo per il valore economico degli oggetti che lacustodiva gelosamente nella sua villa a Milano, ma in particolare per il significato ...

Pubblicità

tempoweb : #AlbaParietti, misterioso furto in casa: 'Ecco perché non denuncio i ladri' #13giugno - CronacaSocial : 'Ho pensato anche di fare denuncia...'. Terribile disavventura per Alba Parietti: ecco cosa è successo alla showgir… - CaffeFou : 'Avviso i ladri...'. L'ira di Alba Parietti per gli oggetti spariti da casa sua #albaparietti - redazionerumors : La showgirl è stata nuovamente vittima di furto nella sua casa a Milano e sui social ha parlato della rabbia che pr… - RegalinoV : Alba Parietti, paura per i ladri in casa: “Mi hanno rubato abiti preziosi” -