Addio a Giuseppe Pericu, fu sindaco di Genova ai tempi del G8 (Di lunedì 13 giugno 2022) È morto all'età di 84 anni l'ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu, noto avvocato amministrativista e docente universitario. Guidò la città per due mandati dal 1997 al 2007 con la coalizione di centrosinistra: la prima volta con il 51,5% dei consensi, la seconda con il 60,3%. Nel 1994 durante la XII Legislatura fu eletto deputato per il Partito Socialista Italiano e nel 2007 ha aderito al Partito democratico. Attualmente era presidente dell'Accademia ligustica di Belle Arti. Da diverso tempo era malato.

