Zelensky: adesione a UE è vitale per la sicurezza (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’adesione dell’Ucraina all’UE potrebbe rivelarsi un pilastro fondamentale per la sicurezza internazionale, oltre che un rafforzamento sia del suo Paese che dell’Europa. Cosa ha detto Zelensky in merito all’adesione dell’Ucraina all’UE? Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la potenziale adesione dell’Ucraina all’UE potrebbe rivelarsi fondamentale per la Leggi su periodicodaily (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha dichiarato che l’dell’Ucraina all’UE potrebbe rivelarsi un pilastro fondamentale per lainternazionale, oltre che un rafforzamento sia del suo Paese che dell’Europa. Cosa ha dettoin merito all’dell’Ucraina all’UE? Per il presidente ucraino Volodymyrla potenzialedell’Ucraina all’UE potrebbe rivelarsi fondamentale per la

Pubblicità

Billa42_ : Zelensky: adesione a UE è vitale per la sicurezza - FraLauricella : #Zelensky 'Sono certo che presto riceveremo una risposta, [sull'adesione all'UE] questa decisione può rafforzare no… - zazoomblog : Von Der Leyen a Zelensky: “Lavoriamo senza sosta per l’adesione all’Ue” - #Leyen #Zelensky: #“Lavoriamo #senza… - zazoomblog : Von Der Leyen a Zelensky: “Lavoriamo senza sosta per l’adesione all’Ue” - #Leyen #Zelensky: #“Lavoriamo #senza - Lopinionista : Von Der Leyen a Zelensky: 'Lavoriamo senza sosta per l'adesione all'Ue' -