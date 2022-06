VIDEO | Calciomercato Napoli: ROMA o LAZIO? Spunta un DESIDERIO di MERTENS! (Di domenica 12 giugno 2022) Dries Mertens e il Napoli: un amore arrivato al capolinea. Domanda e offerta per il rinnovo sono troppo distanti per pensare ad un futuro ancora insieme. Mertens chiede 4 milioni più bonus per firmare il nuovo contratto mentre De Laurentiis ne offre circa la metà. E allora spetterà decidere solo a Mertens dove continuare la carriera. Ha diverse offerte sul tavolo e presto prenderà la decisione definitiva. ROMA e LAZIO hanno già fatto una proposta a Mertens per la prossima stagione. ‘Ciro’ dal 1 luglio sarà ufficialmente libero dal Napoli e potrà scegliere la miglior opzione per la sua carriera. #Napoli #calcioNapoli #Calciomercato #CalciomercatoNapoli #mertens #driesmertens #Napolicalcio #seriea ISCRIVITI AL CANALE: ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Dries Mertens e il: un amore arrivato al capolinea. Domanda e offerta per il rinnovo sono troppo distanti per pensare ad un futuro ancora insieme. Mertens chiede 4 milioni più bonus per firmare il nuovo contratto mentre De Laurentiis ne offre circa la metà. E allora spetterà decidere solo a Mertens dove continuare la carriera. Ha diverse offerte sul tavolo e presto prenderà la decisione definitiva.hanno già fatto una proposta a Mertens per la prossima stagione. ‘Ciro’ dal 1 luglio sarà ufficialmente libero dale potrà scegliere la miglior opzione per la sua carriera. ##calcio#mertens #driesmertens #calcio #seriea ISCRIVITI AL CANALE: ...

Pubblicità

Juv3girl38 : RT @Amookeena: In tempi di calciomercato spesso ci si chiede se i calciatori guadagnino troppo oppure no. Magistrale la risposta dell'Avvo… - manuhellt : RT @Amookeena: In tempi di calciomercato spesso ci si chiede se i calciatori guadagnino troppo oppure no. Magistrale la risposta dell'Avvo… - sikanus : @LGramellini Sono sfiduciati Questo navigare sottotraccia fa comodo esclusivamente agli youtuber che possono fare v… - sportli26181512 : Milan, Brahim Diaz: 'Con Ibra è facile, basta passarla a lui... ma si arrabbia se non lo fai' VIDEO: Premiato a Mal… - PippoVignola : RT @Amookeena: In tempi di calciomercato spesso ci si chiede se i calciatori guadagnino troppo oppure no. Magistrale la risposta dell'Avvo… -

Chi è Agustin Alvarez Martinez: un Canario alla corte del Sassuolo Il primo rinforzo del Calciomercato estivo del Sassuolo parla uruguaiano. O meglio, parla spagnolo: è ormai imminente l'... Come si vede anche dal video allegato, il Canario segna un po' in tutti i modi :... Calciomercato Roma, Mertens alla prova video: la situazione ROMA - Lo studiano, lo esaminano. Non perché debbano conoscerlo meglio, ci mancherebbe. Ma vogliono studiarne nel dettaglio il rendimento, tra video e cifre, per capire se a 35 anni possa ancora garantire un plusvalore in termini di qualità. La Roma sta pensando seriamente a Dries Mertens, che da svincolato rappresenta una grande occasione ... Corriere dello Sport Squadre di calcio, quali valgono di più La classifica 2022 Ecco quali sono le 20 squadre di calcio che valgono di più secondo l'ultima classifica di Forbes. Nella top 20 anche tre .... Non solo i vertici dei maggiori club europei , ma anche diversi media del ... L’ex Manchester City va fuori controllo e ne combina un’altra: violenta rissa in strada Shay Long si è reso protagonista di un’altra brutta storia. L’ex Manchester City e colonna dell’Aberdeen sorpreso in Scozia durante una brutta rissa in strada. Nel week-end un video con protagonista u ... Il primo rinforzo delestivo del Sassuolo parla uruguaiano. O meglio, parla spagnolo: è ormai imminente l'... Come si vede anche dalallegato, il Canario segna un po' in tutti i modi :...ROMA - Lo studiano, lo esaminano. Non perché debbano conoscerlo meglio, ci mancherebbe. Ma vogliono studiarne nel dettaglio il rendimento, trae cifre, per capire se a 35 anni possa ancora garantire un plusvalore in termini di qualità. La Roma sta pensando seriamente a Dries Mertens, che da svincolato rappresenta una grande occasione ... Calciomercato Roma, Mertens alla prova video: la situazione Ecco quali sono le 20 squadre di calcio che valgono di più secondo l'ultima classifica di Forbes. Nella top 20 anche tre .... Non solo i vertici dei maggiori club europei , ma anche diversi media del ...Shay Long si è reso protagonista di un’altra brutta storia. L’ex Manchester City e colonna dell’Aberdeen sorpreso in Scozia durante una brutta rissa in strada. Nel week-end un video con protagonista u ...