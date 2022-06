Sampdoria, due fondi accelerano per l’acquisto del club (Di domenica 12 giugno 2022) Due fondi sarebbero molto avanti nelle trattative per l’acquisto della Sampdoria: uno di questi è statunitense con interessi già presenti nel mondo del calcio, e secondo quanto si apprende entrambi potrebbero fare un’offerta in tempi brevi. Oltre ai due fondi, però, ce ne è un altro che si è mosso rapidamente poco tempo fa e anche l’advisor Lazard, appena nominato, ha ricevuto due manifestazioni d’interesse per la società blucerchiata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Duesarebbero molto avanti nelle trattative perdella: uno di questi è statunitense con interessi già presenti nel mondo del calcio, e secondo quanto si apprende entrambi potrebbero fare un’offerta in tempi brevi. Oltre ai due, però, ce ne è un altro che si è mosso rapidamente poco tempo fa e anche l’advisor Lazard, appena nominato, ha ricevuto due manifestazioni d’interesse per la società blucerchiata. SportFace.

