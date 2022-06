Roma, i Friedkin tra mercato, Opa e nuovo stadio (Di domenica 12 giugno 2022) La Roma lavora in vista della prossima stagione. L’entusiasmo in casa giallorossa è alle stelle dopo la conquista del primo trofeo a 14 anni di distanza dall’ultimo. Ma lo sguardo dei Friedkin è già rivolto verso il 2022-23, che sarà quello dell’assalto ad un posto in Champions League. La famiglia texana ha già dato a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 12 giugno 2022) Lalavora in vista della prossima stagione. L’entusiasmo in casa giallorossa è alle stelle dopo la conquista del primo trofeo a 14 anni di distanza dall’ultimo. Ma lo sguardo deiè già rivolto verso il 2022-23, che sarà quello dell’assalto ad un posto in Champions League. La famiglia texana ha già dato a L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma, i Friedkin tra mercato, Opa e nuovo stadio: La Roma lavora in vista della prossima stagi… - romaforever_it : Instant team o talenti per crescere ancora? Roma a un bivio - Fabius40884986 : @haivomanca Ora ho capito perche te piace tanto augustoneciardi Sei logorroico almeno quanto lui Io leggo TESTUALI… - Chiariello_CS : RT @ContropiedeA: Nè il Napoli, nè la Roma accolgono le richieste di Mertens - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #ASRoma, alto gradimenti: i #Friedkin fanno 'all in' con #calciomercato, stadio e commissioni -