«Rita Atria non si è suicidata»: chiesta la riapertura delle indagini sulla sua morte

Aveva solo 17 anni, raccontò i segreti della mafia al pm Paolo Borsellino. Una settimana dopo la strage di via D'Amelio, è caduta da una finestra al settimo piano di una palazzina di Roma. «Suicidio», dissero tutti. Ma è davvero così? Trent'anni dopo, mentre esce un libro sulla sua vita, l'inchiesta potrebbe essere riaperta

