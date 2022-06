Perde l’equilibrio aiutando un’amica | morto Claudio Ghezzi | l’alpinista “re della Grigna”

(Di domenica 12 giugno 2022) Un noto alpinista,, 69enne di Missaglia (Lecco), ha perso la vita precipitando da una ferrata sullaSettentrionale (2410 metri), una delle vette più note del lecchese. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 13 era arrivato sulla sommità, al rifugio Brioschi (2.403 metri), quando è tornato sulla ferrata al sasso Carbonari per aiutarein difficoltà,ndoin un punto esposto e precipitando per decine di metri. A soccorrerlo sono accorsi l’elicottero dell’Areu (l’Agenzia regionale di emergenza-urgenzaLombardia) e squadre del soccorso alpino, ma i medici non hanno potuto far altro che prendere atto del decesso avvenuto sul colpo. La ferrata, dove erano presenti ...

